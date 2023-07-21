Жителя Удмуртии подозревают в убийстве знакомого на почве ревности

Орудием убийства стал топор.
Кизнер. Удмуртия. В Кизнере задержали местного жителя по подозрению в убийстве мужчины, которого ранее считали пропавшим без вести. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.
9 июля в полицию обратились родственники пропавшего мужчины. Собрав все факты воедино, следователи возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого выяснилось, что исчезнувшего мужчины нет в живых.
По подозрению в совершении преступления задержан 44-летни местный житель. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Следствием установлено, что 29 июня мужчины распивали алкоголь. В обвиняемом взыграла ревность, и он зарубил своего знакомого топором. После того, как потерпевший скончался, его тело было закопано задержанным в надворных постройках.
Осмотрев место преступления, следователи обнаружили тело убитого.