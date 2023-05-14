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Пенсионерка пострадала при пожаре в Игринском районе Удмуртии

12:00, 14 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Пенсионерка пострадала при пожаре в Игринском районе Удмуртии
12:00, 14 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
257
0
#Игра\n#Удмуртия\n#пожар
Фото: unsplash.com (Max Kukurudziak)
257
0

Женщину пришлось госпитализировать.

Игра. Удмуртия. Пожар произошёл в частном домохозяйстве в деревне Комсомолец Игринского района Удмуртии. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике, возгорание произошло 13 мая около 06:50.

Пожар уничтожил кровлю, веранду и пристрой. Повреждена внутренняя отделка. Травмирована женщина 1954 года рождения, её госпитализировали. Добровольная пожарная дружина населённого пункта оказывала помощь в прокладывании магистральной линии, разборке строительных конструкций. Причины и обстоятельства устанавливаются. Площадь пожара составила 84 квадратных метра.

Спасатели напомнили, что во избежание пожаров необходимо следить за сроком эксплуатации электропроводки в домах, квартирах, надворных постройках, производить замену своевременно. Золу и уголь выгребать в металлическую тару и обязательно заливать водой.

12:00, 14 мая, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
257
0
#Игра\n#Удмуртия\n#пожар