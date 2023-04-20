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Пожилой житель Удмуртии напился и задушил знакомого

12:45, 20 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Пожилой житель Удмуртии напился и задушил знакомого
12:45, 20 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
174
0
#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#убийство
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР
174
0

Трагедия произошла в одном из СНТ Завьяловского района.

Завьялово. Удмуртия.  Пожилой мужчина задушил знакомого в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике в четверг, 20 апреля.

По данным следствия, 17 апреля 62-летний обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в СНТ «Майский», в ходе ссоры нанёс несколько ударов руками своему 59-летнему знакомому, после чего задушил его.

Уголовное дело завели по статье 105 УК РФ «Убийство». Следователем готовятся материалы для обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

12:45, 20 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
174
0
#Завьяловский район\n#Удмуртия\n#убийство