Пожилой житель Удмуртии напился и задушил знакомого

Завьялово. Удмуртия. Пожилой мужчина задушил знакомого в Завьяловском районе Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике в четверг, 20 апреля.

По данным следствия, 17 апреля 62-летний обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения в СНТ «Майский», в ходе ссоры нанёс несколько ударов руками своему 59-летнему знакомому, после чего задушил его.

Уголовное дело завели по статье 105 УК РФ «Убийство». Следователем готовятся материалы для обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.