Мужчина провалился под лёд на Ижевском пруду

Ижевск. Удмуртия. На Ижевском пруду спасли провалившегося под лёд мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сообщение на пульт дежурного поступило в 19:35 среды, 5 апреля: «На ижевском пруду мужчина на вид 34-40 лет провалился под лёд». На место происшествия на аэролодке «Ижора» незамедлительно прибыли спасатели ПСС Ижевска. Они извлекли пострадавшего из воды и доставили на спасательную станцию.

Отмечается, что мужчина находился в сознании. До прибытия медиков ему оказали первую помощь, у мужчины наблюдалась умеренная стадия гипотермии. С общим переохлаждением пострадавшего госпитализировала скорая.

В МЧС вновь напомнили, что пора отказаться от выхода на лёд. Нужно ответственно подходить к реальности и беречь нервы родных и близких, не подвергая свою жизнь напрасному риску.