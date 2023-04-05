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Мужчина провалился под лёд на Ижевском пруду

20:54, 05 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Мужчина провалился под лёд на Ижевском пруду
20:54, 05 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
104
0
#Ижевск\n#Ижевский пруд\n#лед\n#паводок
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР
104
0

Ему на помощь прибыли спасатели. 

Ижевск. Удмуртия. На Ижевском пруду спасли провалившегося под лёд мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сообщение на пульт дежурного поступило в 19:35 среды, 5 апреля: «На ижевском пруду мужчина на вид 34-40 лет провалился под лёд». На место происшествия на аэролодке «Ижора» незамедлительно прибыли спасатели ПСС Ижевска. Они извлекли пострадавшего из воды и доставили на спасательную станцию.

Отмечается, что мужчина находился в сознании. До прибытия медиков ему оказали первую помощь, у мужчины наблюдалась умеренная стадия гипотермии. С общим переохлаждением пострадавшего госпитализировала скорая.

В МЧС вновь напомнили, что пора отказаться от выхода на лёд. Нужно ответственно подходить к реальности и беречь нервы родных и близких, не подвергая свою жизнь напрасному риску.

20:54, 05 апреля, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
104
0
#Ижевск\n#Ижевский пруд\n#лед\n#паводок