Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Медведи-гиганты, иллюзионисты и клоунский дуэт Лонгрид Лихие 1920-е: как Ижевск протестовал против градостроительных решений властей Лонгрид Стретч-плёнка: как её перерабатывают и принимают ли в «Экодома» Ижевска Лонгрид

В Юкаменском районе Удмуртии дерево насмерть придавило женщину

14:25, 15 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
В Юкаменском районе Удмуртии дерево насмерть придавило женщину
14:25, 15 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
65
0
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#лес\n#гибель людей
Фото: unsplash.com
65
0

Она заготавливала древесину в лесу с супругом.

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело возбудили в Удмуртии после гибели местной жительницы. Как сообщила пресс-служба СУ СК России по республике, дело завели по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели 58-летней жительницы Юкаменского района.

По данным следствия, утром 29 октября 2022 года 60-летний житель района с супругой в лесном массиве у деревни Починок Глазовский заготавливали древесину для личного подсобного хозяйства. Одно из деревьев упало на женщину, и она скончалась.

В рамках расследования уголовного дела произвели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, допросили свидетелей. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.

14:25, 15 ноября, 2022
Дмитрий Стрелков
журналист
65
0
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#лес\n#гибель людей