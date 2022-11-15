В Юкаменском районе Удмуртии дерево насмерть придавило женщину

Ижевск. Удмуртия. Уголовное дело возбудили в Удмуртии после гибели местной жительницы. Как сообщила пресс-служба СУ СК России по республике, дело завели по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности» по факту гибели 58-летней жительницы Юкаменского района.

По данным следствия, утром 29 октября 2022 года 60-летний житель района с супругой в лесном массиве у деревни Починок Глазовский заготавливали древесину для личного подсобного хозяйства. Одно из деревьев упало на женщину, и она скончалась.

В рамках расследования уголовного дела произвели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, допросили свидетелей. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего.