Недостроенным корпусам Ижевской сельхозакадемии найдут новое применение

Ижевск. Удмуртия. Для недостроенных корпусов Ижевской сельхозакадемии найдут новое применение. Об этом сообщила глава Минимущества Удмуртской Республика Анна Боталова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С 2018 года в Удмуртии проводится инвентаризация неиспользуемых (и неэффективно используемых) зданий и помещений. За это время по всему региону выявили более 3 тыс. объектов. Консолидированный бюджет республики получил более 500 млн рублей, ещё около 100 млн было сэкономлено на содержании пустующих объектов.

Так, комплекс из шести зданий на улице 30 лет Победы пустует уже более 10 лет. Планировалось, что они будут использоваться Ижевской сельскохозяйственной академией.

Анна Боталова сообщила, что есть два варианта для дальнейшей судьбы упомянутых строений. Согласно первому, они отойдут под нужды IT-сферы — это предложение поддерживает Минцифры Удмуртии. По второму — здания перейдут в ведение республиканского Минздрава.

Жителям Удмуртии предложили решить судьбу неиспользуемых объектов. По всем идеям просят звонить в Минимущество по телефонам: 497-523, 497-527, а также писать на электронную почту: mail@mi.udmr.ru.