Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
АК-47 — суперзвезда из мира автоматов Лонгрид Лечение боли в спине и суставах: как работают методы РЧД и РЧА Лонгрид Что за образование без науки в университете? Лонгрид

Молодёжную свадьбу проведут на Центральной площади Ижевска в День молодёжи

16:30, 17 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Молодёжную свадьбу проведут на Центральной площади Ижевска в День молодёжи
16:30, 17 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
608
0
#Ижевск\n#свадьба\n#день молодежи
Источник фото: ИИ
608
0

Поздравить новобрачных сможет весь город.

Ижевск. Удмуртия. Выездная свадебная церемония, на которую сможет прийти весь город, состоится в День молодёжи на Центральной площади Ижевска. Об этом на брифинге рассказал «Сусанину» министр по делам молодёжи Удмуртии Максим Файзулин.

«Это очень красивая история любви. В прошлом году на Дне молодёжи представитель работающей молодёжи сделал предложение своей возлюбленной. И в этом году ребята планировали свадьбу этим летом, и они согласились пожениться 27 июня прямо на Дне молодёжи на Центральной площади Ижевска», — сказал министр.

Напомним, вечер Дня молодёжи завершится концертом группы «Комната культуры».

12+

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

1
16:30, 17 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
608
0
#Ижевск\n#свадьба\n#день молодежи