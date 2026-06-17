Ижевск. Удмуртия. Выездная свадебная церемония, на которую сможет прийти весь город, состоится в День молодёжи на Центральной площади Ижевска. Об этом на брифинге рассказал «Сусанину» министр по делам молодёжи Удмуртии Максим Файзулин.

«Это очень красивая история любви. В прошлом году на Дне молодёжи представитель работающей молодёжи сделал предложение своей возлюбленной. И в этом году ребята планировали свадьбу этим летом, и они согласились пожениться 27 июня прямо на Дне молодёжи на Центральной площади Ижевска», — сказал министр.

Напомним, вечер Дня молодёжи завершится концертом группы «Комната культуры».

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