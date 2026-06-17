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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Новый театральный сезон в Ижевске станет «Годом оперы»

10:15, 17 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Новый театральный сезон в Ижевске станет «Годом оперы»
10:15, 17 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
294
0
#Ижевск\n#опера\n#Театр оперы и балета Удмуртской Республики\n#Моцарт
Источник фото: Марина Иванова
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Финал уходящего сезона подарит премьеру оперы-пастиччо к юбилею Моцарта.

Ижевск. Удмуртия. Директор Государственного театра оперы и балета Удмуртии имени П. И. Чайковского Алексей Фомин объявил следующий сезон «Годом оперы». Об этом сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Одной из особенностей нового сезона станут встречи с музыковедом Артёмом Варгафтиком, которые будут проходить перед показами оперных спектаклей. Первая такая встреча планируется перед показом оперы Чайковского «Иоланта» (12+).

На 20 июня намечена премьера оперы-пастиччо «Амадеус» (12+). Постановка приурочена к 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта, которого своим любимым композитором называл сам Чайковский.

Автором либретто, режиссёром и балетмейстером является главный балетмейстер театра Николай Маркелов. По его словам, постановка затрагивает тему условности грани между жизнью и смертью применительно к гению. Спектакль строится на противопоставлении контраста, где первое действие — чистый мажор, а второе — минор и трагедия.

Напомним, что пастиччо — это опера, музыка которой заимствована из различных опер нескольких или одного композитора. В «Амадеусе» зрители услышат фрагменты «Волшебной флейты», «Свадьбы Фигаро», «Похищения из сераля», «Директора театра», «Дона Жуана», Реквиема, Фантазии ре минор, Концертов для фортепиано с оркестром № 21 и 23.

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10:15, 17 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
294
0
#Ижевск\n#опера\n#Театр оперы и балета Удмуртской Республики\n#Моцарт