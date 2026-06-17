Ижевск. Удмуртия. Директор Государственного театра оперы и балета Удмуртии имени П. И. Чайковского Алексей Фомин объявил следующий сезон «Годом оперы». Об этом сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Одной из особенностей нового сезона станут встречи с музыковедом Артёмом Варгафтиком, которые будут проходить перед показами оперных спектаклей. Первая такая встреча планируется перед показом оперы Чайковского «Иоланта» (12+).

На 20 июня намечена премьера оперы-пастиччо «Амадеус» (12+). Постановка приурочена к 270-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта, которого своим любимым композитором называл сам Чайковский.

Автором либретто, режиссёром и балетмейстером является главный балетмейстер театра Николай Маркелов. По его словам, постановка затрагивает тему условности грани между жизнью и смертью применительно к гению. Спектакль строится на противопоставлении контраста, где первое действие — чистый мажор, а второе — минор и трагедия.

Напомним, что пастиччо — это опера, музыка которой заимствована из различных опер нескольких или одного композитора. В «Амадеусе» зрители услышат фрагменты «Волшебной флейты», «Свадьбы Фигаро», «Похищения из сераля», «Директора театра», «Дона Жуана», Реквиема, Фантазии ре минор, Концертов для фортепиано с оркестром № 21 и 23.