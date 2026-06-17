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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Группа «Комната культуры» выступит в Ижевске на День молодёжи

15:25, 17 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
Группа «Комната культуры» выступит в Ижевске на День молодёжи
15:25, 17 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
1005
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#Ижевск\n#день молодежи
Источник фото: ИИ
1005
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Коллектив станет хедлайнером фестиваля 27 июня.

Ижевск. Удмуртия. Хедлайнером фестиваля в Ижевске на День молодёжи, 27 июня, станет музыкальная группа «Комната культуры». Об этом «Сусанину» рассказали на брифинге Минмолодёжи Удмуртии 17 июня.

Отметим, что группа создана в 2022 году участником шоу «Фабрика звёзд» Женей Трофимовым, Романом Рудыкой, Вячеславом Климашиным, Тимофеем Гуралем и Владимиром Васильковским.

Музыкальный стиль коллектива определяют как рок, поп-рок, бард-рок, инди-рок. Одна из самых известных песен группы — «Поезда» (совместно с Бастой) 2025 года.

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15:25, 17 июня, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
1005
0
#Ижевск\n#день молодежи