Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Один телефонный звонок Лонгрид Спортивный подарок спортивному посёлку Лонгрид Любите цирк, друзья Лонгрид

Жителю Удмуртии грозит до пяти лет колонии за жестокое обращение с собакой

13:25, 22 февраля, 2022
Андрей Бирюков
Жителю Удмуртии грозит до пяти лет колонии за жестокое обращение с собакой
13:25, 22 февраля, 2022
Андрей Бирюков
255
0
#Удмуртия\n#Завьялово\n#криминал\n#животные
Фото: unsplash.com
255
0

На него пожаловались зоозащитники.

Завьялово. Удмуртия. Жителя Завьяловского района Удмуртии подозревают в жестоком обращении с собакой. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В полицию обратились зоозащитники, рассказавшие, что житель деревни Новый Сентег бьёт собаку топором на своём участке. Прибывшие на место полицейские обнаружили убитую собаку — у неё были рубленые раны. Участковым удалось выявить подозреваемого — им оказался 36-летний житель деревни.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК России («Жестокое обращение с животными»). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Если его вина будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

13:25, 22 февраля, 2022
Андрей Бирюков
255
0
#Удмуртия\n#Завьялово\n#криминал\n#животные