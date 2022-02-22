Жителю Удмуртии грозит до пяти лет колонии за жестокое обращение с собакой

Завьялово. Удмуртия. Жителя Завьяловского района Удмуртии подозревают в жестоком обращении с собакой. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В полицию обратились зоозащитники, рассказавшие, что житель деревни Новый Сентег бьёт собаку топором на своём участке. Прибывшие на место полицейские обнаружили убитую собаку — у неё были рубленые раны. Участковым удалось выявить подозреваемого — им оказался 36-летний житель деревни.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК России («Жестокое обращение с животными»). Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Если его вина будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы.