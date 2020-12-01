  • $ 76.2 ↑
  • € 91.2 ↑

Маслянистые пятна обнаружили на реке Иж

10:00, 01 декабря, 2020
Анна Торхова
Маслянистые пятна обнаружили на реке Иж
10:00, 01 декабря, 2020
Анна Торхова
455
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Иж\n#река\n#птицы\n#экология
Фото: ВКонтакте: Денис Удалов
455
0

Фактов гибели птиц не зафиксировано.

Ижевск. Удмуртия. Маслянистые пятна обнаружили на реке Иж. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр природных ресурсов Удмуртской Республики Денис Удалов.

Сообщение о загрязнении поступило 30 ноября. В этот же день водоем осмотрели. Специалисты лаборатории Минприроды Удмуртии отобрали пробы воды на содержание нефтепродуктов на выпусках в реку Иж, а также выше и ниже по течению.

Результаты направят в Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, после чего будет принято решение.

Отметим, что фактов гибели водоплавающей птицы не установлено. За пернатыми продолжают наблюдать.

10:00, 01 декабря, 2020
Анна Торхова
455
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Иж\n#река\n#птицы\n#экология