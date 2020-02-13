Житель Ижевска брызнул полицейскому в лицо из перцового баллончика

Мужчина отказывался покидать сауну, в которой отдыхал со своим знакомым.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске перед судом предстал 27-летний местный житель, который брызнул полицейскому в лицо из перцового баллончика. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Мужчина со знакомым отдыхал в банно-гостиничном комплексе. Ижевчане выпивали и отказывались покидать заведение, не согласившись и доплачивать за дополнительное время пребывания там. Администратору заведения пришлось вызвать на подмогу полицию.

Выпивший злоумышленник стал оскорблять одного из прибывших стражей порядка, а потом распылил ему в лицо содержимое перцового баллончика.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В ходе разбирательства агрессор признал свою вину и раскаялся. Мужчине назначили судебный штраф в размере 10 тыс. рублей.