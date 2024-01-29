В Турции после убийства в церкви задержали граждан России и Таджикистана

Стамбул. Турция. Турецкая полиция арестовала 47 человек, подозреваемых в причастности к стрельбе в церкви в Стамбуле. Один из них – россиянин, еще один – гражданин Таджикистана, пишут «Известия».

Нападение произошло в первой половине дня 29 января, во время воскресного богослужения. Двое неизвестных в масках ворвались в католический храм святой Марии в северной части Стамбула и открыли огонь по прихожанам. В результате погиб 52-летний гражданин Турции, несколько человек были ранены. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Как заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, сразу после нападения были задержаны 47 подозреваемых по 30 адресам. По данным СМИ, среди них как минимум один из возможных исполнителей нападения.

Соболезнования пострадавшим принес папа Римский Франциск во время воскресной проповеди на площади Святого Петра в Риме.