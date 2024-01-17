Забившую насмерть шпица ижевчанку могут лишить свободы на 3 года

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщила «Сусанину» пресс-служба МВД по Удмуртии.

Напомним, в начале января в одном из магазинов по улице Ленина женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пнула шпица. В последующем собака скончалась на месте. Женщину задержали.

По результатам проведённого Ижевской городской станцией по борьбе с болезнями животных патологоанатомического исследования установлено, что смерть собаки наступила в результате нанесённого ей удара.

Уголовное дело возбудили по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным». В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отметим, что за данное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.