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Забившую насмерть шпица ижевчанку могут лишить свободы на 3 года

12:30, 17 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Забившую насмерть шпица ижевчанку могут лишить свободы на 3 года
12:30, 17 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
420
0
#Ижевск\n#собаки\n#нападение\n#избиение
Фото: unsplash.com (Alireza Roudbarmohammadi)
420
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Уголовное дело завели по факту жестокого обращения с животным.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщила «Сусанину» пресс-служба МВД по Удмуртии.

Напомним, в начале января в одном из магазинов по улице Ленина женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пнула шпица. В последующем собака скончалась на месте. Женщину задержали.

По результатам проведённого Ижевской городской станцией по борьбе с болезнями животных патологоанатомического исследования установлено, что смерть собаки наступила в результате нанесённого ей удара.

Уголовное дело возбудили по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным». В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Отметим, что за данное противоправное деяние предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

12:30, 17 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
420
0
#Ижевск\n#собаки\n#нападение\n#избиение