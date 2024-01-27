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На Кубани тракторист едва не стал жертвой волков

13:58, 27 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На Кубани тракторист едва не стал жертвой волков
13:58, 27 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
273
0
#Краснодарский край\n#происшествие\n#природа\n#лес\n#нападение\n#животные\n#волки
Фото: pxhere.com
273
0

Животные преследовали его машину.

Краснодар. Краснодарский край. Стая волков напугала тракториста в Краснодарском крае. Мужчина не смог закончить работу и спешно ретировался с поля, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал «Краснодар и край». 

Сообщается, что случай произошел в Приморско-Ахтарском районе. Стая животные в количестве 10 особей приблизилась к мужчине, когда он чистил плуг от снега. Рабочий закрылся от хищников в кабине и выехал с поля. Волки какое-то время преследовали технику по пятам, шум мотора их не напугал. Инцидент попал на видео.

В администрации района информацию об агрессивных волках не подтвердили – по словам чиновников, жалоб на нападения животных к ним не поступало. 

Напомним, недавно в Курганской области волк напал на группу людей в поселке и насмерть загрыз женщину

13:58, 27 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
273
0
#Краснодарский край\n#происшествие\n#природа\n#лес\n#нападение\n#животные\n#волки