На Кубани тракторист едва не стал жертвой волков

Краснодар. Краснодарский край. Стая волков напугала тракториста в Краснодарском крае. Мужчина не смог закончить работу и спешно ретировался с поля, пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал «Краснодар и край».

Сообщается, что случай произошел в Приморско-Ахтарском районе. Стая животные в количестве 10 особей приблизилась к мужчине, когда он чистил плуг от снега. Рабочий закрылся от хищников в кабине и выехал с поля. Волки какое-то время преследовали технику по пятам, шум мотора их не напугал. Инцидент попал на видео.

В администрации района информацию об агрессивных волках не подтвердили – по словам чиновников, жалоб на нападения животных к ним не поступало.

Напомним, недавно в Курганской области волк напал на группу людей в поселке и насмерть загрыз женщину.