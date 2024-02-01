Медведь загрыз рабочего в кафе неподалеку от Вязьмы

Вязьма. Смоленская область. Медведь напал на человека в придорожном кафе рядом с Вязьмой Смоленской области. Как передает со ссылкой на РИА Новости RT, пострадавший погиб от полученных травм.

Инцидент произошел 31 января. Рабочий чистил от снега крышу заведения и вольера, в котором больше 20 лет содержался медведь. Нога мужчины провалилась в клетку, хищник вцепился в нее и нанес человеку увечья, от которых тот скончался.

По факту гибели рабочего проводит проверку прокуратура.