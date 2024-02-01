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Медведь загрыз рабочего в кафе неподалеку от Вязьмы

16:58, 01 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Медведь загрыз рабочего в кафе неподалеку от Вязьмы
16:58, 01 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
88
0
#Смоленская область\n#дорога\n#нападение\n#гибель человека\n#животные\n#медведь
Фото: t.me/prokuratura67
88
0

Животное больше 20 лет содержалось в вольере.

Вязьма. Смоленская область. Медведь напал на человека в придорожном кафе рядом с Вязьмой Смоленской области. Как передает со ссылкой на РИА Новости RT, пострадавший погиб от полученных травм.

Инцидент произошел 31 января. Рабочий чистил от снега крышу заведения и вольера, в котором больше 20 лет содержался медведь. Нога мужчины провалилась в клетку, хищник вцепился в нее и нанес человеку увечья, от которых тот скончался.

По факту гибели рабочего проводит проверку прокуратура.

16:58, 01 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
88
0
#Смоленская область\n#дорога\n#нападение\n#гибель человека\n#животные\n#медведь