При попытке прорыва в Курскую и Белгородскую области было уничтожено порядка 100 диверсантов

Теткино. Курская область. Порядка 100 украинских диверсантов и около 30 единиц бронетехники были уничтожены при попытке прорваться на территорию России. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ, пишет Лента.ру.

По данным ведомства, противник атаковал приграничные районы Белгородской и Курской областей. В ответ российскими военными был открыт огонь, уничтожены 6 танков, самоходная артиллерийская установка Caesar и 20 бронемашин, а также примерно 100 боевиков.

По данным ФСБ, проникновения диверсантов в населенные пункты не допущено. Отмечается, что это не первая попытка рейдов на российскую территорию с 10 марта. Все они были своевременно отражены.

Добавим, утром 12 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино.

UPD: позднее в Минобороны России уточнили, что диверсантов остановили ударами авиации, артиллерии и ракетных войск в ночь на 12 марта в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области. Нарушений госграницы не допущено. Кроме того, 4 атаки украинских диверсионно-разведывательных групп были отражены возле Теткино Курской области. При этом только в районе Одноробовки противник потерял до 60 человек, в районе Нехотеевки – 3 танка и бронетранспортер, в районе Сподарюшино – 2 танка.