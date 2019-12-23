Иномарка протаранила стоящий грузовик в Удмуртии: погиб водитель

Авария произошла в темное время суток.

Воткинск. Удмуртия. Иномарка протаранила стоящий грузовик на объездной Воткинска. Авария произошла в субботу, 21 декабря, сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Вечером на 5 км дороге 46-летний водитель «Шкоды» врезался в стоящий грузовик «Вольво». В результате водитель легкового авто скончался на месте.

«Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения», - напомнили в Госавтоинспекции.