Небезопасный манёвр произошёл на дороге в Юкаменском районе.

Ижевск. Удмуртия. Два человека погибли в результате ДТП на трассе в Удмуртии. Об этом сообщил 1-й отдел УГИБДД МВД республики.

Авария произошла в среду, 18 декабря, около 16:30 на 27 км автодороги «Глазов-Юкаменское» в Юкаменском районе Удмуртии. Водитель автомобиля «Рено Сандеро», 56-летний мужчина, при выполнении разворота не убедился в его безопасности. В результате врезался во встречный «УАЗ» под управлением 41-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Рено Сандеро», 22-летний молодой человек, погибли. Другой пассажир «Рено Сандеро», 51-летняя женщина, получила травмы, госпитализирована. Водитель и два пассажира «УАЗа» получили травмы различной степени тяжести и также были доставлены в больницу. По факту ДТП ведется расследование.