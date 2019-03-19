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В Удмуртии осудили мать, задолжавшую более 1 млн рублей по алиментам

09:50, 19 марта, 2019
Диана Ворончихина
09:50, 19 марта, 2019
Диана Ворончихина
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#Грахово\n#Удмуртия\n#новости\n#Граховский район\n#суд\n#происшествие\n#алименты
Фото: arzik2
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Женщине назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно.

Грахово. Удмуртия. Задолжавшую более 1 млн рублей по алиментам жительницу Удмуртии осудили на условный срок. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Отметим, что подсудимая уже привлекалась в административной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей. По сообщению пресс-службы регионального УФССП, женщина отработала 20 часов обязательных работ, но платить алименты так и не начала.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно»).

Суд назначил жительнице Граховского района наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 9 месяцев.

09:50, 19 марта, 2019
Диана Ворончихина
151
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#новости\n#Граховский район\n#суд\n#происшествие\n#алименты

 

 

 


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