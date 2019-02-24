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В Ижевске суд оштрафовал ТСЖ за отсутствие места сбора ртутьсодержащих ламп

10:30, 24 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
10:30, 24 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#экология\n#Прокуратура\n#штрафы\n#Удмуртия\n#суды\n#ТСЖ
Фото: pixabay.com
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Штраф составил 50 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Устиновского района Ижевска провела проверку соблюдения природоохранного законодательства со стороны ТСЖ «Барышникова, 31», в ходе которой выявлены нарушения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что со стороны ТСЖ не исполнена обязанность по организации места сбора и размещения отходов I класса опасности – ртутьсодержащих ламп, предусмотренная Порядком сбора твердых коммунальных отходов на территории Удмуртской Республики.

Прокурор Устиновского района возбудил административное производство по статье 8.2 КоАП России «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления».

Судом административное дело рассмотрено, ТСЖ назначили наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб. Постановление не вступило в законную силу.

10:30, 24 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
114
0
#Ижевск\n#экология\n#Прокуратура\n#штрафы\n#Удмуртия\n#суды\n#ТСЖ

 

 

 


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