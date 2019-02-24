В Ижевске суд оштрафовал ТСЖ за отсутствие места сбора ртутьсодержащих ламп

Штраф составил 50 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура Устиновского района Ижевска провела проверку соблюдения природоохранного законодательства со стороны ТСЖ «Барышникова, 31», в ходе которой выявлены нарушения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что со стороны ТСЖ не исполнена обязанность по организации места сбора и размещения отходов I класса опасности – ртутьсодержащих ламп, предусмотренная Порядком сбора твердых коммунальных отходов на территории Удмуртской Республики.

Прокурор Устиновского района возбудил административное производство по статье 8.2 КоАП России «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления».

Судом административное дело рассмотрено, ТСЖ назначили наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб. Постановление не вступило в законную силу.