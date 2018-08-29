В Удмуртии подросток на мопеде врезался в трактор

17-летний водитель и его пассажир получили травмы.

Можга. Удмуртия. В Удмуртии мопед «Шторм» столкнулся с трактором «МТЗ-82». Об этом сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла во вторник, 28 августа, около 9:50 рядом с домом №23 по улице Школьная в селе Большая Кибья Можгинского района. За рулем мопеда был 17-летний подросток без прав управления. Он врезался в трактор, который двигался впереди в попутном направлении.

В результате ДТП водитель «Шторма» и его пассажир получили травмы и попали в больницу.