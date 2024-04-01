В ДТП на трассе «Екатеринбург-Тюмень» пострадала семейная пара из Удмуртии

Екатеринбург. Свердловская область. В Свердловской области столкнулись грузовик и легковушка, в салоне которой находились уроженцы Удмуртии — семейная пара, и житель Тюмени. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

Авария произошла 30 марта около 06:18 на 165 км дороги «Екатеринбург-Тюмень».

Предварительно установлено, что водитель 1985 года рождения за рулём «Dashing»* по неустановленной причине допустил столкновение с попутно движущимся грузовиком «МАЗ», которым управлял мужчина 1979 года рождения.

В результате аварии водитель и пассажир легковушки 1966 года рождения скончались на месте. Ещё один пассажир — женщина 1987 года рождения — доставлена в местную больницу. Водитель имел опыт вождения 10 лет и не привлекался к административной ответственности ни разу.

Мужчина за рулём «МАЗа» имеет стаж вождения 27 лет и привлекался к административной ответственности один раз.

Основную причину аварии установят в ходе следствия.

* — Дашинг