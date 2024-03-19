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На улице Пушкинской в Ижевске столкнулись автобус «Нефаз» и легковушка 

14:07, 19 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На улице Пушкинской в Ижевске столкнулись автобус «Нефаз» и легковушка 
14:07, 19 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
412
0
#авария\n#ДТП на Пушкинской\n#автобус\n#Ижевск
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
412
0

Причины аварии устанавливаются.

Ижевск. Удмуртия. На улице Пушкинской в Ижевске произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

19 марта 2024 года около 09:40 на регулируемом перекрёстке улицы Пушкинская и переулка Широкий столкнулись автобус «Нефаз» под управлением водителя 1995 года рождения и легковушка «Чери», за рулём которой находился мужчина 1997 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Госавтоинспекция напоминает, что одна из причин совершения ДТП – это грубое нарушение водителями правил проезда перекрёстков.

14:07, 19 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
412
0
#авария\n#ДТП на Пушкинской\n#автобус\n#Ижевск