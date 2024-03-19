На улице Пушкинской в Ижевске столкнулись автобус «Нефаз» и легковушка 

Ижевск. Удмуртия. На улице Пушкинской в Ижевске произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

19 марта 2024 года около 09:40 на регулируемом перекрёстке улицы Пушкинская и переулка Широкий столкнулись автобус «Нефаз» под управлением водителя 1995 года рождения и легковушка «Чери», за рулём которой находился мужчина 1997 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Госавтоинспекция напоминает, что одна из причин совершения ДТП – это грубое нарушение водителями правил проезда перекрёстков.