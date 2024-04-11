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На улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске сбили десятилетнего мальчика

08:30, 11 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске сбили десятилетнего мальчика
08:30, 11 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
588
0
#авария\n#дети\n#Ижевск\n#травмы
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
588
0

В результате аварии ребёнок получил травмы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице 50 лет ВЛКСМ водитель «Киа Спортедж» сбил ребёнка. Об этом сообщил 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Днём 10 апреля напротив дома №34 на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске водитель 1991 года рождения наехал на десятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии юный ижевчанин получил травмы.

Госавтоинспекция напоминает водителям Удмуртии, что при приближении к пешеходному переходу необходимо снижать скорость.

Напомним, 9 апреля авария с ребёнком произошла на светофоре по Воткинскому шоссе. 

08:30, 11 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
588
0
#авария\n#дети\n#Ижевск\n#травмы