На улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске сбили десятилетнего мальчика

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице 50 лет ВЛКСМ водитель «Киа Спортедж» сбил ребёнка. Об этом сообщил 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Днём 10 апреля напротив дома №34 на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске водитель 1991 года рождения наехал на десятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате аварии юный ижевчанин получил травмы.

Госавтоинспекция напоминает водителям Удмуртии, что при приближении к пешеходному переходу необходимо снижать скорость.

Напомним, 9 апреля авария с ребёнком произошла на светофоре по Воткинскому шоссе.