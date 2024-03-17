В Ижевске нет движения двух трамвайных и трёх троллейбусных маршрутов

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске нет движения 10 и 12 трамваев по улице 40 лет Победы, а также 7, 10 и 14 троллейбусов по улице Петрова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Движение приостановлено из-за отключения напряжения на тяговой подстанции.

Для трамвая №10 организовали следующий маршрут: Сквер металлургов – улица Карла Маркса – Центр – улица Ленина – улица Орджоникидзе – улица Промышленная и обратно. Для 12-го трамвайного маршрута движение организовано от улицы Московская – Центр – улица Ленина – улица Халтурина – Воткинский переулок и также в обратном порядке.

Для троллейбуса №7 организовали следующее движение: Центр – улица Пушкинская – улица Дзержинского – улица Ворошилова – Автозавод и в обратном направлении. Для десятого троллейбуса организовано движение от поселка Машиностроителей – улица Карла Либкнехта – улица Орджоникидзе – улица Молодёжная – улица Труда и в другую сторону в обратном порядке. 14-й троллейбус едет по маршруту: улица Кузебая Герда – улица Карла Либкнехта – улица Удмуртская – улица Дзержинского – улица Ворошилова – Автозавод.