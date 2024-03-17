Аварийные службы ИжГЭТ проводят работы по восстановлению движения трамваев в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске аварийные службы ИжГЭТ проводят восстановительные работы для открытия движения 10 и 12 трамваев. Ранее на данных маршрутах было приостановлено движение из-за отключения напряжения на подстанции. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТа.

Как выяснили специалисты, отключение на подстанции произошло из-за повреждения высоковольтного кабеля. На данный момент происходит его замена.

Владельцы проездных на трамвай могут пользоваться ими в троллейбусах, отмечает ИжГЭТ.