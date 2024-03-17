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Аварийные службы ИжГЭТ проводят работы по восстановлению движения трамваев в Ижевске

20:55, 17 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Аварийные службы ИжГЭТ проводят работы по восстановлению движения трамваев в Ижевске
20:55, 17 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
361
0
#трамвай\n#Ижевск\n#авария
Фото: ИА «Сусанин»
361
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Специалисты устраняют причину отключения напряжения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске аварийные службы ИжГЭТ проводят восстановительные работы для открытия движения 10 и 12 трамваев. Ранее на данных маршрутах было приостановлено движение из-за отключения напряжения на подстанции. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТа.

Как выяснили специалисты, отключение на подстанции произошло из-за повреждения высоковольтного кабеля. На данный момент происходит его замена.

Владельцы проездных на трамвай могут пользоваться ими в троллейбусах, отмечает ИжГЭТ.

20:55, 17 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
361
0
#трамвай\n#Ижевск\n#авария