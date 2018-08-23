В Граховском районе Удмуртии при пожаре погиб мужчина

Трагедия произошла 22 августа в деревне Большая-Ерыкса.

Грахово. Удмуртия. В Граховском районе при пожаре погиб 56-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, трагедия произошла 22 августа в деревне Большая-Ерыкса.

«Накануне он с односельчанином употреблял спиртные напитки», - заявили в СК.

Следствием рассматриваются две версии возникновения пожара - неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения и короткое замыкание электропроводки.