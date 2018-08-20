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В Воткинске в декоративном водоеме утонула 5-летняя девочка

11:15, 20 августа, 2018
Георгий Поветкин
11:15, 20 августа, 2018
Георгий Поветкин
1253
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#смерть\n#ребенок\n#происшествие
Фото: sledcom.ru
1253
0

Трагедия произошла 18 августа на территории садоводческого массива «Нефтяник».

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске в декоративном водоеме утонула 5-летняя девочка. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии, трагедия произошла в субботу, 18 августа, на территории садоводческого массива «Нефтяник».

«Девочка через отверстие в заградительное сетке перелезла на соседний участок, где находился самодельный декоративный водоем глубиной около 70 см. Она упала в воду и погибла», - говорится в сообщении следователей.

Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу.

11:15, 20 августа, 2018
Георгий Поветкин
1253
0
#Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#смерть\n#ребенок\n#происшествие

 

 

 


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