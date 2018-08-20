Трагедия произошла 18 августа на территории садоводческого массива «Нефтяник».

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске в декоративном водоеме утонула 5-летняя девочка. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии, трагедия произошла в субботу, 18 августа, на территории садоводческого массива «Нефтяник».

«Девочка через отверстие в заградительное сетке перелезла на соседний участок, где находился самодельный декоративный водоем глубиной около 70 см. Она упала в воду и погибла», - говорится в сообщении следователей.

Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу.