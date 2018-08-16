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В Удмуртии пьяный мужчина упал с самодельной «тарзанки» в воду и умер

10:00, 16 августа, 2018
Георгий Поветкин
10:00, 16 августа, 2018
Георгий Поветкин
637
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#смерть\n#Завьялово\n#происшествие
Фото: pixabay.com
637
0

Трагедия произошла в Завьяловском районе 20 июля.

Ижевск. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии пьяный мужчина упал с самодельной «тарзанки» в воду и умер. Трагедия произошла на берегу пруда в деревне Непременная Лудзя, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

В ведомстве рассказали, что 20 июля 36-летний альпинист приехал со своей бывшей женой на водоем отдыхать. Перед сооружением «аттракциона» он выпил. Позднее присоединил один конец троса к дереву, а второй к фаркопу автомобиля, стоявшего на противоположном берегу.

«Мужчина стал скатываться по тросу с одного берега на другой, при этом упал в воду с высоты около 15 метров и погиб», - говорится в сообщении.

После проведения проверки следователи не стали возбуждать уголовное дело.

10:00, 16 августа, 2018
Георгий Поветкин
637
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#смерть\n#Завьялово\n#происшествие

 

 

 


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