Жительницу Воткинска обвинили в ложном минировании двух школ

40-летнюю горожанку арестовали на два месяца.

Воткинск. Удмуртия. Жительницу Воткинска обвинили в ложном минировании школ №3 и №5. Как сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии, 40-летнюю горожанку арестовали на два месяца.

В ходе предварительного следствия установлено, что в сентябре и декабре 2017 года, а также в январе и марте 2018 года обвиняемая направляла ложные письменные сообщения о готовящихся взрывах.

«Суд ходатайство следователя удовлетворил, избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», - говорится в сообщении.

Решение суда мотивировано тяжестью предъявленного обвинения, поскольку преступления имеют повышенную общественную опасность и связаны с террористической угрозой.

Отметим, что за совершение преступления женщине может грозить от 3 до 5 лет колонии.