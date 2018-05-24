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Житель Удмуртии получил условный срок за хранение оружия и патронов

10:07, 24 мая, 2018
10:07, 24 мая, 2018
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#ФСБ\n#оружие\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие
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В доме у жителя Воткинского района обнаружили два ружья и гранату.

Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор мужчине, который незаконно хранил у себя оружие. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике, в доме у жителя Воткинского района обнаружили два ружья, более 200 патронов, гранату РГО и около 200 гр пороха.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ («Незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

«Следствием установлено, что обстоятельства противоправной деятельности задержанного не связаны с совершением преступлений экстремистской и террористической направленности», - говорится в сообщении.

Суд приговорил злоумышленника к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

10:07, 24 мая, 2018
173
0
#ФСБ\n#оружие\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие

 

 

 


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