Жительница Воткинска предстанет перед судом за публикацию интимных фото соперницы

Обвиняемая обнаружила в телефоне супруга переписку с неизвестной женщиной.

Воткинск. Удмуртия. Жительница Воткинска предстанет перед судом за распространение в Интернете обнаженных фото соперницы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

29-летняя обвиняемая обнаружила в телефоне мужа переписку в соцсети «ВКонтакте» с неизвестной женщиной. Супруга ознакомилась с содержанием переписки и увидела фотографии незнакомки в обнаженном виде. На почве ревности она опубликовала эти изображения на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 УК России («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и пункту «б» части 3 статьи 242 УК России («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»).

За совершенные преступления женщине грозит до двух и шести лет лишения свободы.