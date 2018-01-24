Сарапульский пожарный спас из полыхающего дома двух человек

Мужчина и женщина уже потеряли сознание.
Сарапул. Удмуртия. Пожарный в Сарапуле спас из полыхающего дома двух человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, пожар произошел ночью в воскресенье, 21 января.
Около 03:22 вспыхнул частный жилой дом. Диспетчер передала информацию местным пожарным, в том числе, сменившимся с караула.
«Старший сержант внутренней службы Сергей Фирулёв <…> незамедлительно оделся, выбежал на улицу и увидел полыхающую кровлю дома и бани своих соседей. Сергей точно знал, что соседи ночевали дома, поэтому, не дожидаясь приезда коллег, без средств индивидуальной защиты органов дыхания, бросился спасать людей», - говорится в сообщении.
К этому времени в доме уже горели кухня и ванная комната, комнаты были полны дыма. Хозяева – мужчина и женщина – потеряли сознание.
«Сергей поочередно эвакуировал пострадавших на свежий воздух, привел их в чувство и разместил в собственном доме. <…> Герой утверждает, что это не более чем счастливый случай и на его месте так поступил бы каждый», - отмечают спасатели.