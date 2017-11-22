Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, мужчина скрыл прибыль в размере 1 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска получил более двух лет условно и штраф 120 тыс рублей за обналичивание денег. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, мужчина скрыл прибыль от налоговой службы в размере 1 млн рублей.

Известно, что управленец общества с ограниченной ответственностью готовил платежные поручения для перевода денег на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей в качестве оплаты фиктивных услуг.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца условно и штрафа в размере 120 тыс. рублей», - говорится в сообщении силовиков.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК России («Неправомерный оборот средств платежей»).