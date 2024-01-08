Троих офицеров ФСБ обвиняют в получении взяток на 5 млрд рублей

Москва. Трёх офицеров ФСБ обвиняют в получении взяток на общую сумму более 5 млрд рублей. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на ТАСС.

На данный момент ГСУ СК России расследует дело в отношении Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова, рассказал сотрудник правоохранительных органов агентству.

Также он сообщил, что Алексей Царев и Сергей Манышкин заключили сделку со следствием, дав показания на соучастников. Сейчас они находятся под домашним арестом в отличии от Александра Ушакова – он заключён под стражу.

Кроме того, Александру Ушакову предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 УК России («Организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения»).