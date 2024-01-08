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Троих офицеров ФСБ обвиняют в получении взяток на 5 млрд рублей

18:05, 08 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Троих офицеров ФСБ обвиняют в получении взяток на 5 млрд рублей
18:05, 08 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#взятки\n#ФСБ\n#Уголовный Кодекс
Фото: ИА «Сусанин»
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Одному из них также предъявлено обвинение по статье 210 УК России.

Москва. Трёх офицеров ФСБ обвиняют в получении взяток на общую сумму более 5 млрд рублей. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на ТАСС.

На данный момент ГСУ СК России расследует дело в отношении Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова, рассказал сотрудник правоохранительных органов агентству.

Также он сообщил, что Алексей Царев и Сергей Манышкин заключили сделку со следствием, дав показания на соучастников. Сейчас они находятся под домашним арестом в отличии от Александра Ушакова – он заключён под стражу.

Кроме того, Александру Ушакову предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 УК России («Организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения»).

18:05, 08 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
30
0
#взятки\n#ФСБ\n#Уголовный Кодекс