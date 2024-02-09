Жители Удмуртии стали частью межрегиональной преступной организации подпольных казино

Ижевск. Удмуртия. Участников межрегиональной организации создателей подпольных казино, куда входили и жители Удмуртии, осудили в Москве. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по УР.

Отмечается, что в законную силу вступил приговор Никулинского районного суда Москвы в отношении 12 членов межрегионального организованного преступного сообщества, состоящего из жителей Удмуртской Республики, Курской области, Москвы и Санкт-Петербурга, причастных к созданию на территории указанных регионов незаконных игорных заведений.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 7 лет условно с испытательным сроком в 3 года и ограничением свободы на 6 месяцев.