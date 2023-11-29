В Воронеже задержали собиравшегося взорвать военкомат местного жителя

Воронеж. Воронежская область. Теракт в военкомате предотвратили в Воронеже. Как сообщает Федеральная служба безопасности, взрыв готовил 37-летний россиянин.

Гражданина дистанционно завербовали боевики одной из украинских террористических организаций. Они дали ему задание подорвать на территории городского военного комиссариата самодельное взрывное устройство. В дальнейшем злоумышленник планировал отправиться на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил России.

По месту проживания террориста нашли компоненты для изготовления СВУ, а в его средствах связи – интернет-переписку с вербовщиками.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ, сторонник украинских националистов заключен под стражу.