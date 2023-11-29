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В Воронеже задержали собиравшегося взорвать военкомат местного жителя

12:56, 29 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Воронеже задержали собиравшегося взорвать военкомат местного жителя
12:56, 29 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
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#Россия\n#Воронеж\n#ФСБ\n#военкомат\n#взрыв\n#теракт\n#задержание\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
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Как выяснилось из интернет-переписки, мужчину завербовали украинские националисты.

Воронеж. Воронежская область. Теракт в военкомате предотвратили в Воронеже. Как сообщает Федеральная служба безопасности, взрыв готовил 37-летний россиянин.

Гражданина дистанционно завербовали боевики одной из украинских террористических организаций. Они дали ему задание подорвать на территории городского военного комиссариата самодельное взрывное устройство. В дальнейшем злоумышленник планировал отправиться на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил России.

По месту проживания террориста нашли компоненты для изготовления СВУ, а в его средствах связи – интернет-переписку с вербовщиками.

Возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ, сторонник украинских националистов заключен под стражу.

12:56, 29 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
8
0
#Россия\n#Воронеж\n#ФСБ\n#военкомат\n#взрыв\n#теракт\n#задержание\n#СВО\n#спецоперация