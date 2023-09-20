Сторонника Украины из Барнаула задержали за попытку отравления российских военных

Барнаул. Алтайский край. Военнослужащих едва не отравил житель Барнаула, придерживавшийся проукраинских взглядов. Злоумышленник добавил яд в питьевую воду для солдат СВО, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как уточнили в пресс-службе Управления ФСБ по региону, 42-летний алтаец поддерживал связь с гражданами Украины. Общаясь с ними, он заявил о планах помочь ВСУ. Для этого он отравил воду, предназначавшуюся для российских бойцов.

К счастью, оперативники ФСБ вовремя узнали о готовящейся диверсии. Неудавшегося отравителя задержали. Его обвиняют в попытке госизмены и покушении на теракт.