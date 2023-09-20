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Сторонника Украины из Барнаула задержали за попытку отравления российских военных

12:59, 20 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Сторонника Украины из Барнаула задержали за попытку отравления российских военных
12:59, 20 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
413
0
#Алтай\n#ФСБ\n#теракт\n#диверсии\n#госизмена\n#Украина\n#спецоперация\n#СВО\n#задержание\n#военные\n#отравление
Фото: pxhere.com
413
0

Злоумышленнику предъявили обвинение в госизмене и теракте.

Барнаул. Алтайский край. Военнослужащих едва не отравил житель Барнаула, придерживавшийся проукраинских взглядов. Злоумышленник добавил яд в питьевую воду для солдат СВО, пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как уточнили в пресс-службе Управления ФСБ по региону, 42-летний алтаец поддерживал связь с гражданами Украины. Общаясь с ними, он заявил о планах помочь ВСУ. Для этого он отравил воду, предназначавшуюся для российских бойцов.

К счастью, оперативники ФСБ вовремя узнали о готовящейся диверсии. Неудавшегося отравителя задержали. Его обвиняют в попытке госизмены и покушении на теракт.

12:59, 20 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
413
0
#Алтай\n#ФСБ\n#теракт\n#диверсии\n#госизмена\n#Украина\n#спецоперация\n#СВО\n#задержание\n#военные\n#отравление