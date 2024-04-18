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ФСБ рассекретила документ о подготовке бандеровцами мятежа в РККА в 1944 году

12:08, 18 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
ФСБ рассекретила документ о подготовке бандеровцами мятежа в РККА в 1944 году
12:08, 18 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
82
0
#история\n#архивы\n#Великая Отечественная Война\n#ФСБ\n#разведка\n#спецслужбы\n#бандеровцы\n#мятеж\n#СМЕРШ
Фото: pxhere.com
82
0

Планы националистов сорвали сотрудники СМЕРШ.

Москва. В 1944 году украинские националисты внедрились в ряды Красной Армии для организации вооруженного мятежа. Архивный документ об этом обнародовала Федеральная служба безопасности, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

Заговор раскрыли сотрудники советской военной контрразведки СМЕРШ. Группа бандеровцев вступила в 148-й запасной стрелковый полк 20-й запасной стрелковой дивизии. Его набирали на территории Западной Украины. Националисты планировали привлечь на свою сторону весь личный состав полка и устроить вооруженное выступление. Однако их действия были пресечены.

12:08, 18 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
82
0
#история\n#архивы\n#Великая Отечественная Война\n#ФСБ\n#разведка\n#спецслужбы\n#бандеровцы\n#мятеж\n#СМЕРШ