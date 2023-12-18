В Самаре на рабочем месте задержали начальника регионального управления МЧС

Самара. Самарская область. Руководителя Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко задержали в служебном кабинете. Об этом пишет Коммерсантъ.

Как рассказали изданию источники в силовых структурах, генерал-майор внутренней службы мог получать от своих подчиненных часть денег, которые они собирали за решение вопросов по противопожарной безопасности от коммерческих структур. По словам собеседника газеты, эти средства переводились на банковские карты.

Сообщается, что по месту жительства и службы Бойко проводятся обыски с участием представителей центрального аппарата ФСБ, также по делу работают сотрудники Следственного комитета. Ведутся допросы других сотрудников МЧС.

По данным депутата Госдумы Александра Хинштейна, главу регионального управления МЧС подозревают в незаконном покровительстве группе компаний «Витязь», предоставлявшей услуги и оборудование для обеспечения противопожарной безопасности. Ее руководителей Яна Гущина и Елену Тютюнник также задержали, и вместе с Бойко могут этапировать в Москву, сообщил Хинштейн.