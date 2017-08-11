  • $ 59.96 ↓
  • € 70.42 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Дело ижевчанина, застрелившего бизнесмена в Металлурге, передали в суд

      09:00, 11 августа, 2017
      Яна Шамаева
      09:00, 11 августа, 2017
      Яна Шамаева
      315
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство
      315
      0

      Трагедия произошла в марте 2017 года.

      Ижевск. Удмуртия. Дело ижевчанина, который весной текущего года застрелил бизнесмена в Металлурге, передали в суд. В ходе расследования у мужчины обнаружили хроническое психическое расстройство, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

      35-летнего обвиняемого отправят на принудительное лечение с интенсивным наблюдением. Свою вину он не признал и уточнил, что не помнит, как стрелял в своего бывшего начальника. Преступление житель Ижевска совершил из-за личной неприязни.

      Бизнесмена в городке Металлургов убили 29 марта 2017 года. Тело мужчины нашли около трамвайных путей по улице Школьной. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство»). У погибшего остались жена и двое детей 13 и 8 лет.

      Убийство бизнесмена в Ижевске

      Uploaded by udmtv24 on 2017-03-29.

      09:00, 11 августа, 2017
      Яна Шамаева
      315
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев дал показания на других участников дела

      20:07, 07 августа, 2017
      6953

      Восьмиклассник погиб на остановке «Пирожковая» в Ижевске

      5766
      14:55, 08 августа, 2017

      Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева отпустили под домашний арест

      4191
      20:22, 07 августа, 2017

      Брендом Удмуртии может стать коробка

      4108
      11:45, 07 августа, 2017

      Сильный ливень вновь затопил улицы Ижевска

      3584
      18:35, 05 августа, 2017

      СМИ: На Первом канале утвердили нового ведущего ток-шоу «Пусть говорят»

      18:35, 08 августа, 2017
      7845

      Фото Владимира Путина на отдыхе заинтересовали западные СМИ

      5751
      12:53, 05 августа, 2017

      СМИ: Малахов решил уйти с Первого канала в декрет

      1105
      16:08, 07 августа, 2017

      Черный гейзер испугал отдыхавших на сочинском пляже

      853
      16:48, 05 августа, 2017

      Вслед за Андреем Малаховым с Первого канала уходит Александр Олешко

      833
      09:05, 09 августа, 2017

      В сети опубликовали фотографии новых iPhone

      10:00, 10 августа, 2017
      2844

      Пользователи iPhone обожглись чехлами для гаджетов

      703
      10:16, 04 августа, 2017

      Apple запатентовала новый iPhone

      667
      12:00, 09 августа, 2017

      Британцам показали фильм с новыми откровениями принцессы Дианы

      657
      17:00, 07 августа, 2017

      Миллиардер Роман Абрамович расстался с Дарьей Жуковой

      616
      18:43, 07 августа, 2017

      Мультимедиа

      Открытие склада терминала на ПП Глазов молоко

      10 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: воткинский протест и проблема обманутых дольщиков

      10 августа, 2017

      Удмуртия в минуту: встреча Путина с ижевчанкой и подозрительная игрушка в банке

      09 августа, 2017