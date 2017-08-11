Дело ижевчанина, застрелившего бизнесмена в Металлурге, передали в суд

Трагедия произошла в марте 2017 года.

Ижевск. Удмуртия. Дело ижевчанина, который весной текущего года застрелил бизнесмена в Металлурге, передали в суд. В ходе расследования у мужчины обнаружили хроническое психическое расстройство, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

35-летнего обвиняемого отправят на принудительное лечение с интенсивным наблюдением. Свою вину он не признал и уточнил, что не помнит, как стрелял в своего бывшего начальника. Преступление житель Ижевска совершил из-за личной неприязни.

Бизнесмена в городке Металлургов убили 29 марта 2017 года. Тело мужчины нашли около трамвайных путей по улице Школьной. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство»). У погибшего остались жена и двое детей 13 и 8 лет.