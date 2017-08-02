Рыбак в Воткинском районе погиб, зацепившись удочкой за высоковольтные провода

Трагедия произошла на берегу Сивы.

Воткинский район. Удмуртия. Рыбак в Воткинском районе зацепился удочкой за высоковольтные провода и погиб от удара током. Трагедия с 52-летним мужчиной произошла на берегу Сивы, в районе деревни Гавриловка, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

На рыбалку мужчина уехал 27 июля и не вернулся. 29 июля с заявлением о его пропаже в полицию обратились росдтвенники. Во время поисково-спасательных работ тело мужчины удалось найти.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу.