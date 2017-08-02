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      Рыбак в Воткинском районе погиб, зацепившись удочкой за высоковольтные провода

      09:05, 02 августа, 2017
      Яна Шамаева
      09:05, 02 августа, 2017
      Яна Шамаева
      184
      0
      #Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#рыба\n#рыбалка\n#происшествие\n#смерть.
      Фото: pixabay.com
      184
      0

      Трагедия произошла на берегу Сивы.

      Воткинский район. Удмуртия. Рыбак в Воткинском районе зацепился удочкой за высоковольтные провода и погиб от удара током. Трагедия с 52-летним мужчиной произошла на берегу Сивы, в районе деревни Гавриловка, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
      На рыбалку мужчина уехал 27 июля и не вернулся. 29 июля с заявлением о его пропаже в полицию обратились росдтвенники. Во время поисково-спасательных работ тело мужчины удалось найти.
      Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

       

      09:05, 02 августа, 2017
      Яна Шамаева
      184
      0
      #Ижевск\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#рыба\n#рыбалка\n#происшествие\n#смерть.

       

       

       

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