Пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии убили в Ижевске

Николая Петрова нашли мертвым в собственной квартире.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске убили пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии Николая Петрова. Об этом во вторник, 20 июня, корреспонденту «Сусанина» сообщили в учреждении.

Петрова нашли мертвым в своей квартире в понедельник, 19 июня, после того, как он не вышел на работу. На его теле обнаружили несколько ножевых ранений. Сейчас идут следственные действия.

В Следственном управлении СК России по Удмуртии комментарий по убийству пресс-секретаря обещали дать в течении часа.