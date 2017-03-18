Убийство в Глазове раскрыли спустя 20 лет

Уголовное дело пришлось закрыть после выяснения обстоятельств произошедшего. Выяснилось, что злоумышленника на сегодняшний день уже нет в живых.

Глазов. Удмуртия. Убийство, совершенное в Глазове в 1997 году, следователи раскрыли спустя 20 лет. После выяснения всех обстоятельств преступления уголовное дело закрыли, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Правоохранительные органы смогли получить информацию о причастности знакомого потерпевшего к его убийству только летом 2016 года.

По версии следователей, потерпевший на свою беду выиграл у 25-летнего (на тот момент) жителя Глазова в карты 30 млн неденоминированных рублей. Для того, чтобы решить все вопросы с уплатой долга, они встретились 31 мая 1997 года возле ДК «Россия». Разговор не задался – вспыхнула ссора. Должник нанес своему оппоненту шесть ударов ножом и скрылся с места происшествия.

В ночь на 1 июня тело обнаружила группа молодых людей, возвращавшихся с дискотеки. Погибшему было 26 лет, он являлся мастером спорта по греко-римской борьбе. Оперативная работа «по горячим следам» результата не принесла. Следствие велось почти два десятилетия. Однако до суда уголовное дело так и не дошло. Обвиняемый к настоящему моменту уже скончался.