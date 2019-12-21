Проекты призеров конкурса «Цифровой прорыв» получат реализацию в Удмуртии

Они полностью отвечают задачам нацпроекта «Цифровая экономика».

Ижевск. Удмуртия. Проекты призёров конкурса «Цифровой прорыв» получат реализацию в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

К примеру, с помощью технологии компьютерного зрения можно определять заполненность парковочных мест, а технологии VR/AR можно применить в учебном процессе в школах региона.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал ещё в апреле. Его главная цель — поиск новых кадров для цифровой экономики — соответствует глобальным задачам нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного «майским» указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов России, Удмуртия вошла в топ-10 регионов по количеству поданных заявок — их было более 2000.

Финальный этап конкурса разработчиков и программистов «Цифровой прорыв» проходил в сентябре в Казани и попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый хакатон. Возраст финалистов — от 13 до 76 лет. Команды из Удмуртии «InGame» и «Readme» с предложенными проектными идеями с использованием технологий виртуальной и дополненной реальностей (VR/AR) стали призёрами конкурса, разделив третье место.