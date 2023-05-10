В селе Норья в Малопургинском районе начали строить новую врачебную амбулаторию

Малая Пурга. Удмуртия. Жители села Норья в Малопургинском районе смогут поправлять здоровье в современной врачебной амбулатории. Здесь началось строительство нового здания медучреждения, сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава Малопургинского района Сергей Юрин. По его словам, деревянное здание действующей амбулатории уже обветшало и не соответствует современным требованиям.

На месте стройплощадки проведены земляные работы, идет подготовка к заливке фундамента. Площадь здания составит 500 кв. метров. В нем планируется оборудовать кабинеты терапевта, стоматолога, физиокабинет, смотровую, а также дневной стационар на 3 койки. Рядом разместится новая модульная котельная, которая будет обогревать как саму амбулаторию, так и другие социальные объекты в селе.