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В селе Норья в Малопургинском районе начали строить новую врачебную амбулаторию

14:20, 10 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
В селе Норья в Малопургинском районе начали строить новую врачебную амбулаторию
14:20, 10 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
125
0
#Малая Пурга\n#здравоохранение\n#строительство
Фото: vk.com/syurin81
125
0

Медучреждение сможет принимать до 50 пациентов в день.

Малая Пурга. Удмуртия. Жители села Норья в Малопургинском районе смогут поправлять здоровье в современной врачебной амбулатории. Здесь началось строительство нового здания медучреждения, сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава Малопургинского района Сергей Юрин. По его словам, деревянное здание действующей амбулатории уже обветшало и не соответствует современным требованиям.

На месте стройплощадки проведены земляные работы, идет подготовка к заливке фундамента. Площадь здания составит 500 кв. метров. В нем планируется оборудовать кабинеты терапевта, стоматолога, физиокабинет, смотровую, а также дневной стационар на 3 койки. Рядом разместится новая модульная котельная, которая будет обогревать как саму амбулаторию, так и другие социальные объекты в селе.

14:20, 10 мая, 2023
Андрей Поносов
журналист
125
0
#Малая Пурга\n#здравоохранение\n#строительство