Новорождённому с редкой патологией спасли жизнь врачи в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Новорождённого с редким заболеванием спасли детские врачи в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

«Слаженные действия реаниматологов, неонатологов, и хирургов Республиканской детской клинической больницы помогли спасти жизнь новорождённого ребёнка», — говорится в сообщении.

Малыш родился в середине февраля, он один из двойни. Сразу после рождения у него была диагностирована редкая угрожающая жизни патология, протекающая с тяжёлой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточностью. Окончательный диагноз — диафрагмальная грыжа и тяжёлая лёгочная гипертензия. Такая патология встречается у 1 на 4 000 рождённых детей, в Удмуртии один-два случая в год.

Длительное время новорожденный находился на аппарате высокочастотной вентиляции лёгких, проводилась специализированная терапия, в том числе российским, не имеющим аналогов в мире, аппаратом «Тианокс», генерирующим оксид азота из воздуха. Такой опыт был первым в Удмуртии для детей с данной патологией. После стабилизации состояния маленького пациента малыша успешно прооперировали. Постепенно его удалось отключить от аппаратной поддержки, и сейчас он находится под наблюдением врачей неонатологов РДКБ.