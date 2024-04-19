Три месяца врачи 1 РКБ Удмуртии боролись за жизнь недоношенной малышки

Ижевск. Удмуртия. Врачи 1 РКБ Ижевска спасли жизнь недоношенного ребёнка. Об этом сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Перинатальный центр 1 РКБ поступила женщина на 24-й неделе беременности. У пациентки начались преждевременные роды, и в результате на свет появилась девочка весом 670 г.

Отмечается, что из-за незрелости органов и систем первые три недели жизни малышка была в крайне тяжёлом состоянии. Ей проводили респираторную поддержку и стабилизировали кровяное давление. Благодаря современному оборудованию и работе врачей и медсестёр состояние ребёнка удалось стабилизировать. Но даже тогда новорожденной требовался круглосуточный детальный мониторинг состояния и незамедлительная коррекция параметров вентиляции или лекарственной терапии.

Постепенно малышку отлучили от респираторной поддержки, и её передали в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Девочка стала самостоятельно дышать и хорошо прибавлять в весе. Через 3 месяца с момента рождения состояние малышки оценивалось как стабильное, её выписали домой.

Отмечается, что за 3 месяца 2024 года в Перинатальном центре 1 РКБ родились 38 детей, которые весили менее 1 кг.