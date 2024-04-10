В Ижевске пройдёт «Прогулка с врачом», посвящённая болезни Паркинсона

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт «Прогулка с врачом» (18+), посвящённая болезни Паркинсона. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

11 апреля во всем мире отмечается День борьбы с болезнью Паркинсона. Это хроническое нейродегенеративное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы, включая снижение когнитивных функций, психические расстройства, нарушение сна и прочее. Болезнь названа в честь британского врача Джеймса Паркинсона, который первым, в 1817 году, описал симптомы заболевания.

Ижевчане смогут узнать о болезни 13 апреля в зоопарке Удмуртии на «Прогулке с врачом».

В ходе запланированной программы с 10:00 до 13:00 посетителям прочтут ряд лекций – «Болезнь Паркинсона: от жалоб до диагноза», «Возможности терапии болезни Паркинсона», лекция «Особенности питания больных с болезнью Паркинсона» и другие. В конце встречи проведут флешмоб и прогулку по зоопарку.